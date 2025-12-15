Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Аэропорт Шереметьево ограничил работу

Аэропорт Шереметьево Аэропорт Шереметьево Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Международный аэропорт Шереметьево объявил о введении временных ограничений в периметре воздушного пространства. Такие меры приняты в связи с действующим сигналом «Ковер». При этом воздушная гавань продолжает обеспечивать прилет и вылет самолетов по согласованию с соответствующими органами.

Представители воздушной гавани призвали пассажиров быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов. Также не исключены корректировки в расписании полетов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что Вооруженные силы Украины снова попытались атаковать Москву беспилотными летательными аппаратами. По его словам, дежурные средства противовоздушной обороны сбили три цели. На местах падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

