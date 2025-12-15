Средства ПВО сбили над Москвой еще один беспилотник

Вооруженные силы Украины вновь атаковали Москву, дежурные средства противовоздушной обороны сбили на подлете к столице один беспилотный летательный аппарат, написал в Telegram-канале мэр Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков БПЛА уже работают экстренные службы.

Отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в заявлении.

Ранее Собянин сообщал, что средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника, летевших на Москву. Кроме того, российская столица попала под удар БПЛА в ночь на 15 декабря. Как уточнил глава города, общее число сбитых беспилотников возросло до 15.

Ранее международный аэропорт Шереметьево объявил о введении временных ограничений в периметре воздушного пространства. Такие меры были приняты в связи с действующим сигналом «Ковер». При этом воздушная гавань продолжает обеспечивать прилет и вылет самолетов по согласованию с соответствующими органами.