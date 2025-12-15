Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Секрет идеальной шубы — сочное яблоко. Забудьте о сухом салате навсегда

Селедка под шубой с яблоками: простой рецепт Селедка под шубой с яблоками: простой рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот вариант шубы выбирают те, кто любит более легкий, свежий вкус. Яблоко делает классический салат менее тяжелым, а слои становятся нежнее и сбалансированнее. На новогоднем столе такая версия расходится первой — проверено годами.

Отварите до мягкости 3 свеклы, 2 моркови и 3 картофелины. Остудите их полностью, чтобы слои получились аккуратными. Очистите овощи и натрите свеклу и морковь на средней терке, а картофель — на крупной.

Возьмите 1 крупное кисло-сладкое яблоко. Снимите кожицу, удалите сердцевину, натрите на крупной терке и слегка сбрызните несколькими каплями лимонного сока, чтобы оно не потемнело.

Филе сельди — 250 г — нарежьте небольшими кубиками. Мелко нарежьте 1 луковицу, залейте кипятком на 1 минуту и слейте воду.

Соберите салат слоями: картофель, немного соли и майонеза; сельдь с луком; морковь с тонкой сеткой майонеза; яблоко; свекла. Каждый слой слегка прижимайте ложкой, но не нажимайте слишком сильно, чтобы структура осталась воздушной.

Завершите салат тонким слоем майонеза и уберите его в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на ночь — вкус станет целостным, яблоко пропитает овощи, но сохранит сочность.

  • Совет: для нежной текстуры используйте майонез жирностью 50–67% — он лучше держит форму слоев.

Идеальный порядок слоев в классической селедке под шубой смотрите на нашем сайте.

