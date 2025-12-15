В Ростовской области из-за атаки БПЛА прекращена работа водозабора

Работа водозабора и насосной станции остановлена из-за повреждения ЛЭП в Каменском районе Ростовской области после атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, жители некоторых микрорайонов остались без воды.

Без водоснабжения остаются жители микрорайона Заводской в Каменске, хутора Масловка и станции Погорелово. Дежурные службы приступят к восстановительным работам после обезвреживания БПЛА, — написал он.

Ранее силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ на Урюпинск. Как заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в результате падения сбитого дрона в городе загорелась нефтебаза. Министерство обороны Российской Федерации эти данные пока не комментировало.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Бирюч Валуйского округа с помощью беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины был атакован частный дом. Пострадала мирная жительница. Женщину в тяжелом состоянии с многочисленными травмами доставили в валуйскую больницу.