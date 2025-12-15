Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 декабря 2025 в 07:56

В Ростовской области из-за атаки БПЛА прекращена работа водозабора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Работа водозабора и насосной станции остановлена из-за повреждения ЛЭП в Каменском районе Ростовской области после атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, жители некоторых микрорайонов остались без воды.

Без водоснабжения остаются жители микрорайона Заводской в Каменске, хутора Масловка и станции Погорелово. Дежурные службы приступят к восстановительным работам после обезвреживания БПЛА, — написал он.

Ранее силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ на Урюпинск. Как заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в результате падения сбитого дрона в городе загорелась нефтебаза. Министерство обороны Российской Федерации эти данные пока не комментировало.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Бирюч Валуйского округа с помощью беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины был атакован частный дом. Пострадала мирная жительница. Женщину в тяжелом состоянии с многочисленными травмами доставили в валуйскую больницу.

Ростовская область
атаки
ВСУ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Новогодний бриз»: салат с кальмарами и яйцами — 10 минут, и стол накрыт!
В Госдуме рассмотрят меры для скрывающихся от правосудия за рубежом
У российского экс-вице-премьера требуют изъять элитный автопарк и 13 зданий
В МВД рассказали, как мошенники прикрываются ФСБ
Названы регионы с самыми высокими доходами населения в стране
Адвокат раскрыла, могут ли оштрафовать за лающую собаку в квартире
Младшая сестра пятой ракетки России сменила спортивное гражданство
Американские компании резко увеличили закупки российского шоколада
«Будет замаскирован»: в США предупредили Зеленского о скрытом перевороте
Бойцов ВСУ склоняют сдаваться в плен долларовыми бомбардировками
Раскрыта личность задержанного за стрельбу в Брауновском университете
Российские банки задумались над альтернативой переводам по СБП и картам
Теплый салат с тыквой и гранатом: сладкий и очень новогодний
Волонтеры приступили к поискам 13 пропавших туристов в Пермском крае
Москвичам рассказали, какой будет погода 15 декабря
В Россию стали чаще привозить автомобили из Южной Кореи
Названы популярные мошеннические схемы против пенсионеров
Синоптик заявил о самой морозной ночи в Москве
Российский хоккеист вошел в историю клуба НХЛ
Раскрыто влияние «схемы Долиной» на рынок вторичной недвижимости
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.