15 декабря 2025 в 07:45

Кабмин одобрил проект о дополнительных соцгарантиях семьям бойцов СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Правительство РФ в целом поддержало законопроект, позволяющий вдовам участников спецоперации поступать по квоте на бесплатные места в техникумах, колледжах, университетах и на вузовских подготовительных курсах, передает ТАСС. Инициаторами законопроекта являются секретарь генсовета «Единой России», первый зампредседателя Совета Федерации Владимир Якушев и другие.

Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний, — говорится в документе.

Ранее руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов в беседе с NEWS.ru заявил, что в Налоговый кодекс РФ необходимо ввести отдельную статью для системной помощи бойцам СВО. По его словам, существующие налоговые льготы для бизнеса, поддерживающего спецоперацию, носят ограниченный характер и требуют расширения.

До этого депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что в России приняли новый закон, запрещающий увольнять бойцов, проходящих лечение или реабилитацию после возвращения со специальной военной операции. По его словам, это часть пакета инициатив, направленных на усиление социальной и правовой защиты участников СВО.

