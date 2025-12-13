Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары! Получается богатый вкус: кальмары придают салату благородный и насыщенный букет, кардинально отличающийся от консервированной рыбы.

Для приготовления вам понадобится: 400 г очищенных кальмаров, 3 картофелины, 3 моркови, 4 яйца, 1 луковица, майонез, соль. Кальмары отварите в подсоленной воде 2–3 минуты после закипания, остудите и нарежьте тонкой соломкой. Картофель, морковь и яйца отварите до готовности. Отделите желтки от белков. Все ингредиенты, кроме желтков, натрите на отдельных терках. Лук мелко нарежьте и ошпарьте кипятком, чтобы убрать горечь. Собирайте салат слоями в следующем порядке: картофель, майонез, кальмары, лук, яичные белки, майонез, морковь. Каждый слой слегка подсаливайте. Верхний слой густо покройте тертыми желтками. Дайте салату хорошо пропитаться в холодильнике 4–6 часов.

