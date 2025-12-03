Салат «Деревенский» с жареными грибами — самое то для предновогодней суеты: из простецких продуктов

Салат «Деревенский» с жареными грибами — самое то для предновогодней суеты: из простецких продуктов

Салат «Деревенский» с жареными грибами готовится быстро по бюджетному рецепту из простецких продуктов. Самое то для предновогодней суеты!

Вам понадобится: 300 г свежих шампиньонов, луковица, морковь, 2-3 соленых огурца, банка красной фасоли, майонез. Грибы нарежьте пластинками, лук полукольцами, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и грибы, готовьте до испарения жидкости и легкой румяности. Остудите. Соленые огурцы нарежьте кубиками. Смешайте все ингредиенты в миске, добавьте фасоль без жидкости и заправьте майонезом.

Вкус этого салата — это удивительная гармония текстур и вкусов: нежные обжаренные грибы с морковью, пикантные соленые огурцы и сытная фасоль создают насыщенный деревенский букет. Этот салат станет настоящим открытием для тех, кто ценит простые, но выразительные блюда, и идеально подойдет как для будничного ужина, так и для праздничного стола!

Ранее стало известно, как приготовить оливье по-новому без майонеза: это настоящий шедевр со сметанной заправкой.