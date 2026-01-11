Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 12:30

Сырникам сказала «нет»! Пеку творожные рогалики с курагой — ароматные, мягкие и с хрустящим краем

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Действительно, иногда хочется разнообразить привычную выпечку из творога, и эти рогалики становятся идеальным решением. Они ароматные, с нежной мягкой текстурой внутри и приятно хрустящим, слегка подрумяненным краем. А сладкая курага в начинке дарит каждый раз маленький взрыв вкуса, превращая простую домашнюю выпечку в настоящее лакомство, которое невозможно остановиться есть.

Для приготовления вам понадобится: 250 г творога, 200 г муки, 150 г сливочного масла, 100 г кураги, 50 г сахара, щепотка соли, 1 яйцо для смазки, сахарная пудра для посыпки. Курагу промойте и мелко нарежьте. Масло натриёте на крупной терке в муку, добавьте соль и сахар. Добавьте творог и быстро замесите гладкое тесто. Заверните его в пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Охлажденное тесто разделите на 3 части. Каждую часть раскатайте в круг, разрежьте на 6-8 треугольников. На основание каждого треугольника выложите немного кураги и сверните в рогалик от широкого края к узкому. Выложите рогалики на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20-25 минут до золотистого цвета. Готовым рогаликам дайте немного остыть и обильно посыпьте сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Этот паштет заменит покупные — готовлю полезную намазку из курицы: вкуснота на перекус за копейки
Общество
Этот паштет заменит покупные — готовлю полезную намазку из курицы: вкуснота на перекус за копейки
Идеальны к пиву и супу! Сырные палочки с прованскими травами: готовое тесто, щепотка специй и 12 минут в духовке
Общество
Идеальны к пиву и супу! Сырные палочки с прованскими травами: готовое тесто, щепотка специй и 12 минут в духовке
Вмещаю весь урожай в одну сковороду! Картофельно-кабачковые «кружева» с чесночным соусом. Хрустят на всю кухню
Общество
Вмещаю весь урожай в одну сковороду! Картофельно-кабачковые «кружева» с чесночным соусом. Хрустят на всю кухню
Выбросила рецепт чизкейка! Мой творожный рулет с маком и медом — нежнее, сочнее и готовится за 30 минут
Общество
Выбросила рецепт чизкейка! Мой творожный рулет с маком и медом — нежнее, сочнее и готовится за 30 минут
Это не блины, а магия: налистники с творогом и изюмом по-домашнему
Общество
Это не блины, а магия: налистники с творогом и изюмом по-домашнему
рецепты
кулинария
творог
курага
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам представили топ-10 регионов по количеству камер
«Буратино» собрал миллиарды в прокате: чем он так понравился, сюжет фильма
«Влажные фантазии»: Захарова о главе МО Британии после слов о Путине
Раскрыто количество атак ВСУ на машины луганских спасателей за 2025 год
Политолог ответил, может ли Трамп освободить Мадуро
«Перестреляю вас»: чиновника на Кубани уволят за угрозы спасателям, детали
Свидание с парнем из «Дайвинчика» закончилось для россиянки смертью
Названо число дронов, атаковавших Белгородскую область за сутки
Емельяненко раскрыл сумму, которая требуется для его лечения
«Сценарий представляется»: экономист о вступлении Украины в Евросоюз
Вражеский дрон влетел в супермаркет в новом регионе
«Одна из самых сильных с начала СВО»: в Воронеже высказались об атаке ВСУ
В Китае с начала 2026 года арестовали уже двух россиян за курение
10 лучших рецептов салатов и закусок на скорую руку: гости уже на пороге!
Звезда «Кухни» улетел из России после развода
BMW X5 на повороте влетел в цветочный магазин
Ночная магнитная буря окрасила небо над Россией
ВСУ ударили дронами по православной гимназии
Власти Украины захотели «отнять хлеб» у более сотни российских музыкантов
Молодой водитель на Lexus влетел в трамвайную остановку
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
Европа

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.