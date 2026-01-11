Сырникам сказала «нет»! Пеку творожные рогалики с курагой — ароматные, мягкие и с хрустящим краем

Действительно, иногда хочется разнообразить привычную выпечку из творога, и эти рогалики становятся идеальным решением. Они ароматные, с нежной мягкой текстурой внутри и приятно хрустящим, слегка подрумяненным краем. А сладкая курага в начинке дарит каждый раз маленький взрыв вкуса, превращая простую домашнюю выпечку в настоящее лакомство, которое невозможно остановиться есть.

Для приготовления вам понадобится: 250 г творога, 200 г муки, 150 г сливочного масла, 100 г кураги, 50 г сахара, щепотка соли, 1 яйцо для смазки, сахарная пудра для посыпки. Курагу промойте и мелко нарежьте. Масло натриёте на крупной терке в муку, добавьте соль и сахар. Добавьте творог и быстро замесите гладкое тесто. Заверните его в пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Охлажденное тесто разделите на 3 части. Каждую часть раскатайте в круг, разрежьте на 6-8 треугольников. На основание каждого треугольника выложите немного кураги и сверните в рогалик от широкого края к узкому. Выложите рогалики на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20-25 минут до золотистого цвета. Готовым рогаликам дайте немного остыть и обильно посыпьте сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.