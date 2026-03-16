Надоела гречка? Попробуйте этот рецепт булгура с овощами

Надоела гречка? Попробуйте этот рецепт булгура с овощами Надоела гречка? Попробуйте этот рецепт булгура с овощами Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Ищете идеи для полезного и быстрого ужина без лишних хлопот? Забудьте про полуфабрикаты — есть рецепт, который вас точно выручит. Это ароматный и сытный булгур с овощами, который готовится на одной сковороде и не требует особых кулинарных навыков.

Секрет этого блюда в правильной подготовке крупы. Сначала слегка обжарьте 1 стакан булгура на сухой сковороде — это придаст ему тонкий ореховый аромат. Затем добавьте 2 ст. ложки растительного масла и всыпьте 1 нарезанную луковицу, 1 натертую морковь и 1 нарезанный кубиками болгарский перец. Обжаривайте все вместе пару минут, чтобы овощи стали мягче. После этого залейте содержимое 2 стаканами горячей воды или бульона, добавьте соль и перец по вкусу и тушите под крышкой около 15–20 минут. В самом конце можно добавить 1 нарезанный помидор или 1 ст. ложку томатной пасты для сочности.

Почему этот рецепт стоит добавить в свою копилку? Потому что булгур с овощами — это не только невероятно вкусно, но и очень полезно. Крупа богата клетчаткой и надолго дарит чувство сытости. Такое блюдо отлично подойдет как самостоятельное постное угощение или же в качестве гарнира к курице или рыбе. Обязательно попробуйте — этот простой рецепт станет вашим фаворитом!

Ранее мы поделились рецептом пышного омлета в духовке.

Меньше калорий, больше вкуса: булгур с шампиньонами за 30 минут
рецепты
булгур
овощи
простые рецепты
Елизавета Макаревич
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
