06 января 2026 в 15:30

На Рождество будет «Лакшери-мимоза»: роскошная версия легендарного салата для особого стола

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
«Лакшери-мимоза» — тот самый случай, когда привычная «Мимоза» превращается в настоящее праздничное блюдо. Слабосоленая форель, нежные слои овощей и воздушная яичная шапка делают его эффектным и по-настоящему торжественным. Такой вариант смело можно ставить в центр стола — выглядит дорого и запоминается надолго.

Ингредиенты: картофель — 200 г, морковь — 200 г, куриные яйца — 4 шт., слабосоленая форель — 200 г, майонез — около 150 г, зеленый лук — по желанию, красная или имитированная икра — для украшения.

Приготовление: картофель и морковь отварите в кожуре до мягкости, полностью остудите, очистите и натрите на мелкой терке, разложив по отдельным мискам. Яйца сварите вкрутую, охладите и очистите. Белки отделите от желтков и натрите их отдельно. Форель аккуратно нарежьте мелкими кубиками, стараясь сохранить форму. На плоское блюдо установите сервировочное кольцо и начинайте собирать салат слоями, промазывая каждый слой тонким слоем майонеза, кроме рыбы. Выложите половину картофеля, при желании добавьте мелко нарезанный зеленый лук, затем половину белков, половину форели и половину желтков. Повторите слои: оставшийся картофель, морковь, белки и форель. Сверху аккуратно покройте салат майонезом и равномерно распределите тертые желтки.

Ранее мы делились рецептом салата «Нецезарь». Гости сказали, что вкуснее цезаря, и облизнули ложки: теперь он на каждом застолье.

Проверено редакцией
салаты
мимоза
праздники
рыба
Ольга Шмырева
О. Шмырева
