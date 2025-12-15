Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 декабря 2025 в 07:30

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 декабря: инфографика

Фото: МО РФ
В ночь на 15 декабря Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 130 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 14 декабря до 07:00 15 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 38 БПЛА — над территорией Астраханской области, 25 БПЛА — над территорией Брянской области, 25 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 15 БПЛА, летевших на Москву, по восемь БПЛА — над территориями Белгородской, Ростовской и Калужской областей, шесть БПЛА — над территорией Тульской области, четыре БПЛА — над территорией Республики Калмыкия, по три БПЛА — над территориями Курской и Орловской областей и по одному БПЛА — над территорией Рязанской области и над акваторией Каспийского моря», — сообщили в Минобороны.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

