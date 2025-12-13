Стало известно, как будет действовать технологический сбор на электронику Технологический сбор будет действовать на отечественную и импортную электронику

Технологический сбор, который начнет действовать в России с 1 сентября 2026 года, будет взиматься как с импортных, так и с произведенных в стране товаров, следует из анализа федерального закона. Порядок платы сбора будет устанавливать российское правительство, передает РИА Новости.

Согласно документу, сбор будет уплачиваться за каждый электронный модуль или единицу готовой промышленной продукции, содержащей такие компоненты. Размер платежа будет устанавливаться в фиксированной сумме, которая не превысит пяти тысяч рублей за единицу.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что если Россия будет опираться исключительно на импортозамещение, то страна не добьется технологического лидерства. Он также отметил, что России нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах.

До этого ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предупредил, что цены на электронику в России в 2026 году могут увеличиться на 25–35%. По его словам, это вызвано кризисом на рынке памяти, а также введением технологического сбора и обязательной маркировки.