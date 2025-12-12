Островное европейское государство откроет визовые центры в России

Кипр откроет свои визовые центры в России 15 декабря, сообщила пресс-служба посольства республики в РФ. Документы будут принимать в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Новосибирске.

Начиная с этой даты (15 декабря. — NEWS.ru), россияне могут подавать заявления на получение визы в специальных визовых центрах, которыми управляет BLS International, — говорится в сообщении.

Посольство Кипра отметило, что сбор за оформление документа составит €1,5 (139 рублей) без учета НДС. При этом на сайтах визовых центрах указаны следующие цены: €45 (4,1 тыс. рублей) для детей от 6 до 11 лет, €90 (8,3 тыс. рублей) для людей с 12 лет.

Ранее российские туристы пожаловались на трудности при оформлении шенгенских виз и попытках въезда в страны Европейского союза. Многие сталкиваются с сокращенными сроками виз, повышенными требованиями и отказами без объяснения причин.

До этого в МИД России сообщали, что Германия перестанет признавать пятилетние российские загранпаспорта без биометрии. С 1 января 2026 года въезд в страну будет возможен только по 10-летним паспортам с электронным носителем информации.