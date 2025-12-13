Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 13:37

«Мир не за горами»: Эрдоган рассказал о планах после встречи с Путиным

Эрдоган после встречи с Путиным хочет поговорить с Трампом об Украине

Владимир Путин с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Путин с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицын/МИА «Россия сегодня»
Конфликт на Украине уже близок к завершению, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, которые приводит ТАСС, он рассчитывает обсудить мирный план с американским коллегой Дональдом Трампом после того, как обсуждал соответствующую тему с российским лидером Владимиром Путиным в Ашхабаде. Анкара находится в постоянном контакте с Вашингтоном, объяснил Эрдоган.

После этой встречи с Путиным мы надеемся получить возможность обсудить мирный план и с Трампом. Мир не за горами, мы это видим, — отметил он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские власти готовы на создание демилитаризованной буферной зоны в Донбассе. По его словам, она должна тянуться по обе стороны линии фронта.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные политики связаны с украинским президентом Владимиром Зеленским коррупционными делами и он их шантажирует. По словам российского дипломата, главу украинского государства можно назвать настоящим террористом.

Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин
Дональд Трамп
Украина
