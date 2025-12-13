Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 13:37

В Подмосковье безбилетникам стали угрожать «повешением»

В автобусе Балашихи повесили игрушечного зайца для борьбы с безбилетниками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Балашихе для устрашения безбилетников в автобусе повесили плюшевого зайца, сообщает Telegram-канал «112». Рядом с игрушкой, которая встречает всех пассажиров, красуется надпись: «Я не заплатил за проезд».

Такой способ борьбы с любителями ездить бесплатно понравился далеко не всем местным жителям: из-за многочисленных жалоб зайца пришлось убрать. При этом сами водители говорят, что игрушка появилась в салоне не по их инициативе. По их словам, зайца повесил кто-то из пассажиров.

Ранее представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека города Москвы доктор юридических наук Людмила Айва заявила, что контролеры в общественном транспорте не имеют права применять физическую силу к пассажирам. По ее словам, их полномочия ограничиваются составлением протокола и вызовом правоохранителей.

До этого в Москве задержали безбилетного пассажира, который распылил перцовый газ в лицо двум контролерам, зашедшим в автобус. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

