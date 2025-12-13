Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 05:30

Россиянам рассказали, чем грозит украшение подъездов цветами в горшках

Эксперт по ЖКХ Бондарь: размещение цветов в горшках в подъезде грозит штрафом

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press
Размещение комнатных растений в горшках на лестничных площадках может привести к наложению штрафа до 15 тыс. рублей, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, в погоне за уютом не стоит забывать, что подъезд многоквартирного дома принадлежит всем собственникам жилья.

Желание выставить фикус или герань на лестничную площадку вполне понятно — хочется уюта. Но важно помнить, что пространство за порогом вашей двери по закону принадлежит всем собственникам дома. Даже если соседи не против, существуют строгие правила. Постановление правительства № 1479 запрещает загромождать пути эвакуации и устраивать кладовые на лестничных маршах. Если цветок сужает проход или перекрывает доступ к электрощитку, инспектор МЧС может зафиксировать нарушение. Согласно статье 20.4 КоАП РФ, гражданам предусмотрены штрафы до 15 тыс. рублей. Управляющие организации рискуют потерять до 400 тыс. рублей, — пояснил Бондарь.

Он отметил, что перед тем, как поставить цветы в подъезде, стоит инициировать общее собрание и закрепить согласие жильцов протоколом. По словам Бондаря, при этом важно убедиться, что декор не мешает свободному проходу.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что распитие алкоголя в машине у подъезда может обернуться штрафом. По его словам, инспекторы нередко квалифицируют такое действие как правонарушение, даже если автомобиль остается без движения.

