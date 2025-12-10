ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 05:30

Юрист ответил, что грозит за распитие алкоголя в машине

Юрист Салкин: распитие алкоголя в машине у подъезда грозит штрафом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Распитие алкоголя в машине у подъезда может обернуться штрафом, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, инспекторы нередко квалифицируют такое действие как правонарушение, даже если автомобиль остается без движения.

Штраф за распитие алкоголя в машине возможен, но не всегда. Сам по себе факт употребления алкоголя в салоне личного автомобиля законом прямо не запрещен. Верховный суд и юристы исходят из того, что если машина припаркована, не участвует в дорожном движении и нет признаков управления, то состава по «пьяной езде» не возникает, — пояснил Салкин.

Он отметил, что решающее значение в данной ситуации имеет конкретное место, где стоит автомобиль, а также поведение людей внутри. По словам юриста, если транспортное средство находится на парковке у жилого дома, торгового центра или детской площадки, это может быть расценено как общественное место.

То, оштрафуют ли за распитие алкоголя в личном авто, зависит от места стоянки и поведения. Если автомобиль стоит во дворе многоквартирного дома, на открытой парковке у торгового центра, у подъезда или рядом с детской площадкой, инспекторы и патрульно-постовая служба нередко трактуют распитие как потребление алкоголя в общественном или запрещенном месте. Штраф за это правонарушение для граждан составляет от 500 до 1,5 тыс. рублей, — резюмировал Салкин.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что за распитие спиртных напитков во дворе, на лестнице, в подъездах или лифтах предусмотрен штраф даже в новогоднюю ночь. По его словам, нарушителям придется заплатить до 1,5 тыс. рублей.

правонарушения
россияне
юристы
законы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
