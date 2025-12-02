День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 декабря 2025 в 11:46

Эксперт по ЖКХ рассказал, можно ли в Новый год пить во дворе

Эксперт по ЖКХ Бондарь: за распитие во дворе предусмотрен штраф

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
За распитие спиртных напитков во дворе, на лестнице, в подъездах или лифтах предусмотрен штраф даже в новогоднюю ночь, рассказал RT эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Он отметил, что нарушителям придется заплатить от 500 до 1,5 тыс. рублей.

Причем запрет распространяется на любые напитки с содержанием этилового спирта от 0,5% — как на пиво, так и на крепкий алкоголь. Сотрудникам полиции достаточно зафиксировать сам факт распития спиртного в запрещенном месте, — рассказал Бондарь.

Эксперт отметил, что даже в большой компании штраф, скорее всего, получит каждый участник отдельно. По его словам, запрет также распространяется на общие балконы, расположенные в подъездах.

Ранее юрист Михаил Салкин рассказал, что размещение новогодней мишуры на внешней стороне входной двери может обернуться штрафом. Он отметил, что в исключительных ситуациях это возможно, потому что коридор и лестничная площадка в многоквартирном доме относятся к путям эвакуации, которые по правилам пожарной безопасности нельзя захламлять и использовать для размещения горючих материалов.

Новый год
алкоголь
штрафы
праздники
