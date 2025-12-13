Россиянин стал фигурантом дела о контрабанде животных на 6 млн рублей

Житель Иркутска предстанет перед Химкинским городским судом Московской области по уголовному делу о контрабанде партии мускусной железы кабарги, передает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Общая стоимость товара превысила 6 млн рублей.

Бурятская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Иркутска. Он обвиняется по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда дериватов особо ценных диких животных), — сказано в сообщении.

По версии следствия, фигурант, находясь на посту гендиректора коммерческой организации, незаконно переместил через границу ЕАЭС в страны Восточной Азии партию, представив таможенникам фиктивные договоры на их приобретение у охотников. Преступления были совершены в августе 2022-го и в июле 2024 года.

