13 декабря 2025 в 13:49

Россиянин стал фигурантом дела о контрабанде животных на 6 млн рублей

Житель Иркутска предстанет перед судом за контрабанду мускусной железы кабарги

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Житель Иркутска предстанет перед Химкинским городским судом Московской области по уголовному делу о контрабанде партии мускусной железы кабарги, передает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Общая стоимость товара превысила 6 млн рублей.

Бурятская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Иркутска. Он обвиняется по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда дериватов особо ценных диких животных), — сказано в сообщении.

По версии следствия, фигурант, находясь на посту гендиректора коммерческой организации, незаконно переместил через границу ЕАЭС в страны Восточной Азии партию, представив таможенникам фиктивные договоры на их приобретение у охотников. Преступления были совершены в августе 2022-го и в июле 2024 года.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов рассказал, что перед сдачей багажа в аэропорту лучше задекларировать все дорогие вещи. Он отметил, что лучше заранее ознакомиться с правилами конкретного перевозчика. Если стоимость не заявлена, возмещение производится по установленным тарифам, которые, как правило, невелики — около 600 рублей за килограмм согласно статье о размере ответственности перевозчика.

