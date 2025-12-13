Российская лыжница завоевала квоту на участие в олимпийском спринте Лыжница Дарья Непряева завоевала квоту на участие в ОИ-2026 в Италии

Российская лыжница Дарья Непряева успешно прошла квалификацию и завоевала квоту на участие в Олимпийских играх 2026 года в Италии, передает ТАСС. Это стало возможным благодаря ее результату в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

В субботу 12 декабря спортсменка заняла 39-е место, но ее выступление позволило выполнить олимпийский квалификационный норматив. Она уступила победительнице, шведке Йонне Сундлинг, всего 9,67 секунды.

Непряева недавно получила нейтральный статус от Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS). В ближайшее время, 14 декабря, она примет участие в гонке на 10 километров, чтобы попытаться завоевать квоту на Олимпиаду в раздельной гонке на 10 км.

Дарье Непряевой 23 года. Она завоевала звание чемпионки мира среди юниоров и серебряную медаль на мировом первенстве. Лыжница становилась победительницей чемпионатов России и дважды получала серебряные и бронзовые награды на национальных соревнованиях.

Ранее российская лыжница Вероника Степанова заявила, что не будет подавать заявку в FIS для нейтрального статуса. Она вернется на международную арену под российским гербом, гимном и флагом, подчеркнув свою позицию как гражданки России и российской спортсменки. Степанова не осуждает тех, кто выбрал нейтральный статус.