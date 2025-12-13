Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 16:39

В постпредстве США раскрыли, куда «сливается» 70% бюджета ООН

Постпредство США: до 70% бюджета ООН уходит на зарплаты сотрудникам

Фото: Hartmut Schmidt/imageBROKER.com/Global Look Press
Около 70% бюджета ООН уходит на выплату зарплат сотрудникам, то есть на поддержание бюрократии, а не на выполнение реальных миссий, заявили в постоянном представительстве США в Женеве в соцсети X. Американская сторона призвала к реформе организации для возвращения к базовым принципам ее работы. Критика сопровождалась инфографикой, сравнивающей расходы на мандаты и содержание аппарата.

Президент [США Дональд] Трамп призывает ООН сосредоточить ресурсы на результатах, а не на бюрократии, — говорится в заявлении постпредства США.

Ранее научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин в беседе с NEWS.ru заявил, что президент США Дональд Трамп критикует Организацию Объединенных Наций из-за того, что там не поддерживают главного союзника американцев — Израиль. Он отметил, что инициативы Вашингтона часто бойкотируются другими членами.

До этого глава Белого дома заявил, что ООН не использует свой потенциал. По словам американского лидера, структура далека от того, чтобы эффективно решать международные конфликты.

