23 сентября 2025 в 17:27

Трамп заявил о нереализованном потенциале ООН

Трамп: ООН не использует свой потенциал

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Организация Объединенных Наций не использует свой потенциал, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, структура далека от того, чтобы эффективно решать международные конфликты, передает пресс-служба Белого дома.

У ООН — огромнейший потенциал на самом-то деле, я всегда об этом говорил. У ООН — огромный потенциал, но она его не реализует даже близко, по крайней мере сейчас. Как кажется, слова пока сильнее дел, пока что-то — пустые слова, а пустые слова войны не останавливают. Единственное, что позволит это сделать, — это действия, — сказал Трамп.

Ранее политолог Александр Дудчак предположил, что администрация Трампа высоко оценит предложение президента России Владимира Путина по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, восприняв его как шаг навстречу. Однако эксперт отметил, что существенного прогресса в отношениях пока нет.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский на сессии Генассамблеи ООН и во время встречи с Трампом будет требовать усиления поддержки Киева. Украинский лидер намерен добиваться увеличения помощи и ужесточения антироссийских санкций.

