23 сентября 2025 в 17:10

Политолог раскрыл возможную реакцию Трампа на предложение Путина по ДСНВ

Политолог Дудчак: Трамп расценит предложение Путина по ДСНВ как шаг навстречу

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп и действующая администрация Штатов высоко оценят предложение лидера России Владимира Путина по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), предположил в беседе с «Радио 1» политолог Александр Дудчак. По его мнению, американцы сочтут это за шаг навстречу.

Нынешняя администрация в США производит впечатление более здравомыслящей, чем предыдущая, но Трамп соблюдает договоры только до того момента, пока ему выгодно. С нашей стороны это очередной шаг навстречу. Это не испортит отношения, я думаю, что вторая сторона оценит и шагнет навстречу, — высказался Дудчак.

Однако, по его словам, несмотря на некоторое развитие в двусторонних отношениях с США, расслабляться еще рано. Пока что конкретного и существенного прогресса после инаугурации Трампа не наблюдается, пояснил политолог. В частности, санкции против России по-прежнему вводятся, в то время как на Украину продолжают поставлять вооружение.

Ранее Путин заявил, что после 5 февраля 2026 года Россия готова придерживаться ДСНВ еще в течение года. Он также назвал ошибкой полный отказ от договора. По словам главы РФ, данные шаги будут иметь эффект только в случае зеркальных действий США.

