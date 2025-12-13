Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 16:14

Политолог оценил отношение Вашингтона к предстоящим переговорам в Берлине

Политолог Дудаков: Вашингтон не ожидает результатов от переговоров в Берлине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Вашингтон не ожидает продуктивности от предстоящих переговоров с Киевом в Берлине, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, об этом свидетельствует отсутствие на предстоящей встрече главы Белого дома Дональда Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Отсутствие Трампа, Джей Ди Вэнса и других ключевых представителей американской администрации на предстоящей встрече в Берлине показывает, что у Вашингтона не очень высокие ожидания от этих переговоров. Тем более что Уиткофф (спецпосланник президента США. — NEWS.ru) занимает позицию, которая сильно расходится с мнением многих европейских ястребов. Скорее всего, обе стороны примут к сведению свои разногласия и обсудят те моменты, в которых у них есть противоречия. А таких аспектов достаточно много, — заявил Дудаков.

Политолог отметил, что противостояние западных и европейских представителей по мирному урегулированию будет продолжаться. По его словам, Евросоюз и Украина рискуют, затягивая переговорный процесс.

Дальнейшее противостояние западных реалистов и европейских ястребов будет продолжаться. При этом украинское лобби и европейская партия войны делают ставку на затягивание всего переговорного процесса в надежде, что Трамп переключится на другие направления. Но для них это отчаянная стратегия и позитивного исхода от такой стагнации для них не будет, — заключил Дудаков.

Ранее сообщалось, что спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф вскоре вылетит в Берлин для переговоров с ключевыми европейскими союзниками и президентом Украины Владимиром Зеленским. Встречи запланированы на 14–15 декабря.

