13 декабря 2025 в 04:02

Уиткофф проведет важные встречи в Европе

WSJ: Уиткофф обсудит с лидерами Европы и Зеленским ведение мирных переговоров

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press
Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф вскоре вылетит в Берлин для переговоров с ключевыми европейскими союзниками и президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Встречи запланированы на выходные 14–15 декабря.

Согласно данным издания, в диалоге с Уиткоффом примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Центральной темой станет выработка подходов к будущим мирным переговорам.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в деле мирного урегулирования украинского конфликта наблюдается существенное продвижение. Он подчеркнул успехи своей администрации в миротворческой деятельности. Это заявление прозвучало на фоне активизации дипломатических контактов по украинской проблематике.

До этого аналитики пришли к выводу, что заявление Зеленского о референдуме приблизило завершение конфликта. По их мнению, исход неизбежно будет плачевным для Украины. Аналитики допускают, что некоторые украинцы почувствуют себя преданными, а другие будут задаваться вопросом, ради чего они пошли на все эти жертвы, если итоговая сделка окажется хуже той, которую Киев отверг в Стамбуле в 2022 году.

