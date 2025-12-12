Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 12:41

На Западе пришли к выводу об окончании конфликта после слов Зеленского

Spectator: заявление Зеленского о референдуме приблизило завершение конфликта

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о референдуме приблизило завершение конфликта, передает Spectator. По словам аналитиков, это не отменяет того, что позиции Киева существенно ухудшились со времен стамбульских переговоров 2022 года.

Исход неизбежно будет плачевным для Украины. Некоторые украинцы почувствуют себя преданными, а другие будут задаваться вопросом, ради чего они пошли на все эти жертвы, если итоговая сделка окажется хуже той, которую Киев отверг в Стамбуле, – сказано в материале.

Ранее российский сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин заявил, что Украина и ЕС тянут время для продолжения конфликта на Украине. По его словам, эти стороны не хотят заключения мира, так как противостояние — залог их политического выживания.

До этого президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в зоне СВО назвал хорошей динамику освобождения Донбасса и Новороссии. В частности, по его словам, взятие под контроль территорий идет в соответствии с замыслами Генштаба.

