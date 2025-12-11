Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами. Это сытное и эффектное блюдо идеально подойдет как для семейного ужина, так и для приема гостей. Просто чудо-гарнир!

Вам понадобится: 4 крупные картофелины, 300 г свежих шампиньонов, луковица, 200 мл сливок 20%, 100 г твердого сыра, 3 зубчика чеснока, сливочное масло, соль, перец, зелень. Картофель тщательно вымойте. Сделайте поперечные надрезы по всей длине, не прорезая до конца (как в гармошке). Начините каждый надрез тонким ломтиком сливочного масла. Для начинки грибы и лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета, посолите и поперчите. Аккуратно заполните этим фаршем разрезы в картофеле. Выложите картофелины в форму для запекания. Для соуса смешайте сливки, тертый сыр, измельченный чеснок, соль и перец. Равномерно полейте картофель соусом. Запекайте 40–50 минут при 200 °C до мягкости картофеля и румяной сырной корочки.

Подавайте, посыпав свежей зеленью. У вас получится нежный картофель, пропитанный сливочно-сырным соусом, с ароматной грибной начинкой в каждом кусочке.

