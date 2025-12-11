Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 19:32

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами. Это сытное и эффектное блюдо идеально подойдет как для семейного ужина, так и для приема гостей. Просто чудо-гарнир!

Вам понадобится: 4 крупные картофелины, 300 г свежих шампиньонов, луковица, 200 мл сливок 20%, 100 г твердого сыра, 3 зубчика чеснока, сливочное масло, соль, перец, зелень. Картофель тщательно вымойте. Сделайте поперечные надрезы по всей длине, не прорезая до конца (как в гармошке). Начините каждый надрез тонким ломтиком сливочного масла. Для начинки грибы и лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета, посолите и поперчите. Аккуратно заполните этим фаршем разрезы в картофеле. Выложите картофелины в форму для запекания. Для соуса смешайте сливки, тертый сыр, измельченный чеснок, соль и перец. Равномерно полейте картофель соусом. Запекайте 40–50 минут при 200 °C до мягкости картофеля и румяной сырной корочки.

Подавайте, посыпав свежей зеленью. У вас получится нежный картофель, пропитанный сливочно-сырным соусом, с ароматной грибной начинкой в каждом кусочке.

Ранее стало известно, как приготовить мясной рулет из фарша с красивым разрезом.

Проверено редакцией
Читайте также
Мясо по-капитански: простое уютное блюдо с картошкой, которое подойдет и к обычному, и к праздничному ужину
Общество
Мясо по-капитански: простое уютное блюдо с картошкой, которое подойдет и к обычному, и к праздничному ужину
Крабовая закуска из печеной картошки: 4 ингредиента и простота приготовления покорят любую хозяйку
Общество
Крабовая закуска из печеной картошки: 4 ингредиента и простота приготовления покорят любую хозяйку
Надоели зразы и котлеты? Пеку слоеную запеканку с колбасой и яйцом. Сытный завтрак или ужин за полчаса
Общество
Надоели зразы и котлеты? Пеку слоеную запеканку с колбасой и яйцом. Сытный завтрак или ужин за полчаса
Надоели сложные рецепты? Готовлю рыбную запеканку «Морской бриз» с горбушей и картофелем. Легкий ужин за 30 минут
Общество
Надоели сложные рецепты? Готовлю рыбную запеканку «Морской бриз» с горбушей и картофелем. Легкий ужин за 30 минут
Вместо «Мимозы» готовлю «Лисью шубку»: достойная и яркая альтернатива классическому салату
Общество
Вместо «Мимозы» готовлю «Лисью шубку»: достойная и яркая альтернатива классическому салату
картошка
рецепты
Новый год
горячее
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гринч «вселился» в итальянку и разнес лодку с рождественскими подарками
Завораживающие пейзажи Марса попали на фото NASA
FIS отказала лыжнику Ардашеву в нейтральном статусе
На Украине мэр избила секретаря горсовета до госпитализации
В Госдуме объяснили страх ЕС перед возвращением России в мировую экономику
Дочь Маликова раскритиковали за фигуру
Захарова раскрыла, за что Украина ответит в Международном суде ООН
Раскрыто содержание лекций задержанного в Польше Бутягина
Эвакуация обварившей ноги в кипятке девочки из Петербурга попала на видео
Серебро поставило рекорд на бирже
Захарова ужаснулась скандалу со «спасенными» Зеленской беременными детьми
Популярный онлайн-кинотеатр столкнулся с серьезным сбоем
Чемпионку Игр экстренно вывезли с горнолыжной трассы вертолетом
«Новый Нюрнберг» для Украины, «Аншлаг» без Дубовицкой: что будет дальше
Мать вырезала из живота беременной от отчима дочери ребенка
Миранчук пролетел со списком самых дорогих игроков MLS
Зеленский заговорил о референдуме по территориям на Украине
Захарова раскритиковала западные СМИ после статьи о выходе США из НАТО
Большая маленькая ложь: Лондон впервые признал гибель военного на Украине
«Перевернул мое сознание»: звезда «Голоса» поделилась советом Градского
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.