Большая маленькая ложь: Лондон впервые признал гибель военного на Украине

Минобороны Великобритании впервые подтвердило гибель своего военнослужащего в зоне проведения СВО. Опрошенные NEWS.ru эксперты подчеркнули, что на поле боя остались десятки трупов британских рядовых и офицеров. Сколько западных военных действуют в рядах ВСУ, какие задачи они выполняют на Украине — в материале NEWS.ru.

Что известно о гибели британского военного на Украине

Минобороны Британии 9 декабря сообщило о гибели своего военнослужащего во время испытаний нового вооружения на Украине. Им оказался 28-летний младший капрал Джордж Хули, служивший в парашютном полку Вооруженных сил Соединенного Королевства. Он состоял в британских войсках с 2015 года и за это время принял участие в кампаниях в Афганистане, Африке и Восточной Европе. По данным СМИ, в ближайшее время Хули планировали повысить до капрала.

Ранее Лондон объявил о развертывании на Украине двух ограниченных контингентов — сил охраны дипмиссии и медперсонала для оказания помощи реабилитационным центрам. Однако Хули не относился ни к одному из них.

О присутствии британских солдат в зоне проведения СВО известно давно, сказал NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.

«Десятки британских солдат и офицеров, погибших на поле боя, увезли в Соединенное Королевство в черных мешках. Лондон боится это признавать. Порой дело доходило до того, что представители британского посольства отказывались приезжать на опознание трупов своих офицеров и солдат», — пояснил он.

Чем занимаются британские военные на Украине

По информации The Guardian, на Украине находятся более 100 военнослужащих из Великобритании. Издание отметило, что Лондон замалчивает этот факт. При этом с 2022 года известно как минимум о 40 случаях гибели британцев в зоне СВО, сообщила газета.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Баранец подчеркнул, что военные Соединенного Королевства причастны к недавним нападениям ВСУ на гражданские суда в Черном море. 10 декабря недалеко от побережья Феодосии подвергся атаке танкер Dashan, шедший под флагом Гамбии. В результате нападения судно получило критические повреждения и, по неподтвержденным данным, полностью вышло из строя.

Служба безопасности Украины и украинские ВМС в ходе совместной операции задействовали три безэкипажных катера. Telegram-канал «Рыбарь» сообщил, что в момент нападения над западной частью черноморской акватории действовал британский самолет-разведчик RC-135W, который сразу направился в район происшествия.

«Именно британцы отвечают за подготовку подводных десантов и сборку безэкипажных катеров. Последние нападения на суда — это их рук дело», — подчеркнул Баранец.

Политический обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Антон Трофимов в беседе с NEWS.ru сказал, что к военным операциям могут быть причастны специалисты из диверсионного подразделения Special Boat Service (SBS) британского флота. Оперативной базой для них служит 73-й морской центр сил специальных операций (ССО) ВСУ, находящийся в Очакове.

«Полтора года назад ФСБ установила, что деятельность этого Центра ССО курируется подразделением королевской морской пехоты Великобритании — SBS. Уже тогда эти данные свидетельствовали о непосредственной вовлеченности Великобритании в конфликт. Через несколько месяцев российская армия нанесла массированный удар по базе, жертвами которого, помимо украинских спецназовцев, стали почти 50 британцев: 18 погибли и 25 получили ранения», — добавил Трофимов.

Какие задачи выполняют западные военные в зоне боевых действий на Украине

Российские власти неоднократно заявляли об участии представителей стран — членов НАТО в украинском конфликте. По словам Трофимова, все западные государства направили своих специалистов для оказания помощи ВСУ.

«Вся предоставленная Украине военная техника обслуживается западными военными. Танки Abrams, системы типа HIMARS и Patriot, а также ATACMS, как правило, обслуживают американские экипажи, реже — немецкие или французские. То же самое касается большинства сложных противовоздушных и ракетных систем, которые отправляют на Украину европейские союзники», — пояснил эксперт.

По его словам, после точных ударов оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер» по центрам принятия решений на Украине на Западе пачками выходили некрологи о высокопоставленных западных офицерах, погибших при странных обстоятельствах и пропавших без вести.

«Сообщения о внезапно почивших американских, британских, немецких и прочих военных на альпийских курортах, во время плавания на яхте, разбившихся на легкомоторных самолетах — все это сказки. Это потери в зоне боевых действий на Украине», — подчеркнул он.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Баранец заметил, что, по подсчетам российской разведки, на стороне ВСУ действуют представители около 20 государств.

«Их около 30 тысяч человек. Среди них есть немало представителей Великобритании — и кадровых военных, и тех, кто ушел в отставку. Некоторые находятся на Украине уже 15 лет», — сказал он.

По словам Баранца, власти России фиксируют все факты гибели западных военнослужащих в зоне СВО и при необходимости могут предъявить их в любой момент.

«Правду в мешке не скроешь. Британских и других спецов мы уже били, бьем и будем бить на Украине», — отметил полковник в отставке.

Политолог и историк спецслужб Валентин Мзареулов высказал мнение в беседе с NEWS.ru, что представители РФ должны рассказывать западной общественности о случаях гибели военных в зоне СВО.

«Важно, чтобы жители стран Запада, сослуживцы убитых и их родственники знали, где гибнут их близкие. Мы собираем доказательства и предъявляем их — публично или нет — западным правительствам. После нескольких раундов непубличных встреч могут появиться утечки информации в прессе. Об этом важнее писать по-английски, чем по-русски», — резюмировал эксперт.

Читайте также:

Мигранты, инфляция, цензура: Евросоюз медленно умирает, дальше — фашизм

Три смерти на одно рождение: Украина пустеет на глазах. Что будет дальше?

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ