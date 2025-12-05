Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сможет экспроприировать российские активы и использовать их для кредитования Украины, даже несмотря на протесты некоторых европейских стран. По ее словам, для этого Брюсселю достаточно согласия квалифицированного большинства. Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: это решение больно ударит по самому Евросоюзу. Получит ли Киев российские деньги и чем Европа заплатит за кражу — в материале NEWS.ru.

Что сказала фон дер Ляйен про активы России

По оценкам Международного валютного фонда, в 2026–2027 годах Украине понадобится €135 млрд для поддержания гражданской инфраструктуры и армии. Фон дер Ляйен 3 декабря заявила, что цель ЕС — покрыть две трети этих потребностей, то есть выделить Киеву €90 млрд.

В ЕК предлагают два решения: заимствования за счет европейского бюджета и «репарационный кредит» из замороженных российских активов. Второй сценарий вызвал разногласия в рядах лидеров ЕС, однако фон дер Ляйен утверждает: конфисковать деньги РФ можно и без консенсуса.

«Это решение может быть принято квалифицированным большинством голосов», — сказала она.

Глава Еврокомиссии также предложила запретить возврат активов России через суд.

«К примеру, [мы примем решение], чтобы гарантировать, что незаконное арбитражное решение, вынесенное за пределами союза, не может быть приведено в исполнение внутри союза», — подчеркнула чиновница.

Сможет ли ЕС изъять российские активы

Пока страны ЕС не смогли договориться о выделении Украине кредита из российских денег. Большая часть замороженных средств РФ хранится в депозитарии Бельгии Euroclear, и власти страны опасаются последствий, которые может повлечь за собой экспроприация. Премьер страны Барт де Вевер потребовал от лидеров Евросоюза дать гарантии, что они разделят с Брюсселем риски. Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево назвал изъятие активов РФ «худшим способом финансирования Украины».

Экономист, член-корреспондент РАН, профессор МГИМО МИД России Алексей Кузнецов в беседе с NEWS.ru отметил, что использование российских активов для кредитования Киева будет уголовным преступлением.

«Поскольку мы видим, что ЕС попирает институт частной собственности, на которой зиждилась значительная часть европейских экономик, то в принципе они могут решиться и на кражу российских активов. С точки зрения международного права это просто акт воровства — ничего более. А как они это оправдают — дело десятое. Мы можем вспомнить времена нацистской Германии, когда во время холокоста немцы делали вид, что они законно грабят и уничтожают евреев», — заметил эксперт.

Политический обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Антон Трофимов сказал NEWS.ru, что заявления Урсулы фон дер Ляйен — пока просто слова, а не реальное руководство к действию.

«Для реализации этого плана ей будет необходимо еще настоять на своем и суметь убедить Бельгию, чтобы она выполнила это решение [об изъятии]», — пояснил он.

Репутационные и финансовые риски для Брюсселя, по словам Трофимова, слишком высоки. При этом Бельгия как достаточно самостоятельная страна и Euroclear как независимая структура вполне могут отказаться от выполнения указаний ЕС.

К чему приведет кража активов РФ

Политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с NEWS.ru отметил, что многие европейские финансисты заинтересованы в сохранении активов России неприкосновенными. По его словам, никто из них не хочет терять «курицу, несущую золотые яйца».

«Пока активы заморожены, банкиры получают от них прибыль, платят налоги, на прибыль покупается оружие для Украины. Заодно и европейский ВПК получает стабильную поддержку в виде заказов на вооружение для Киева», — отметил собеседник.

Если же ЕС решит разрушить эту схему, то нанесет большой удар как по европейским клиринговым фирмам, так и по собственному благосостоянию.

«Уже сейчас многие страны, обладающие суверенитетом, снижают долю евро и доллара в своих резервах и все чаще выбирают другие способы хранения национальных золотовалютных запасов. Так что ЕС подает достаточно опасный пример. А если они еще и окончательно доведут дело до открытого грабежа российских активов, то ситуация для еврозоны в целом может стать катастрофической», — пояснил Дудчак.

Трофимов отмечает: для Европы, которая и так оказалась на грани рецессии, последствия недальновидной политики будут тяжелым испытанием.

«Своими действиями Европа докажет, что она способна в любой момент заморозить, а потом и изъять чьи угодно деньги. Если сейчас они это делают по отношению к России, то завтра это может быть сделано по отношению к Индии, Китаю, Южной Африке и любому другому государству — члену БРИКС+ или просто государству — политическому оппоненту», — указал он.

Уход крупного иностранного капитала из стран ЕС может повлечь за собой дефицит бюджета, сокращение производства и снижение ВВП, повышение уровня безработицы, снижение социальных выплат и в конечном итоге — обнищание населения. По мнению Трофимова, большинство европейских политиков это понимают.

«По мере того как Россия и США будут договариваться об условиях капитуляции Украины, Европа, вероятнее всего, тоже будет аккуратненько пересматривать свое отношение к российским замороженным активам», — предположил он.

Впрочем, если даже ЕС не перестанет финансировать Киев, Украина все равно придет к экономическому и финансовому развалу. Политический же развал там произошел очень давно, резюмировал эксперт.

