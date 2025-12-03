В ЕС придумали способ запретить возврат российских активов

Еврокомиссия планирует запретить исполнение в Евросоюзе решений зарубежных судов по российским активам, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в соцсети X. По ее словам, это станет ответом на возможные меры России в связи с замороженными средствами.

Фон дер Ляйен пояснила, что инициатива заблокирует исполнение арбитражных решений, принятых за пределами ЕС. Она также учла критику Бельгии относительно рисков «репарационного кредита» для Украины.

Мы создали очень мощный механизм солидарности, в который в конце концов может вмешаться ЕС, потому что мы хотим быть уверенными во всех наших государствах-членах, но особенно в Бельгии. В одном мы можем быть уверены: мы разделим бремя справедливо, — сказала фон дер Ляйен.

Ранее глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что экспроприация замороженных активов России может обернуться катастрофой для Европы. Министр добавил, что Брюссель поддерживает планы Еврокомиссии финансировать Украину в 2026–2027 годах, но предложение использовать для этого доходы от российских активов он назвал худшим из возможных.