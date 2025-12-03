«Худший вариант из всех»: Бельгия открестилась от экспроприации активов РФ

Экспроприация замороженных российских активов может обернуться катастрофой для Европы, заявил глава МИД Бельгии Максим Прево по прибытии на встречу глав МИД НАТО. Министр отметил, что Брюссель поддерживает планы Еврокомиссии финансировать Киев в 2026-2027 годах, но предложение использовать для этого доходы от активов РФ является худшим из возможных. Трансляция велась на сайте Североатлантического альянса.

Это неприемлемо — взять деньги и бросить Бельгию наедине с рисками — и приведет к катастрофическим последствиям для стран ЕС. Бельгия без сомнения полностью поддерживает обеспечение всех финансовых потребностей Украины. Но мы считаем вариант «репарационного кредита» худшим из всех, поскольку это рискованно и никогда ранее не делалось, — отметил он.

Прево призвал прибегнуть к альтернативному способу привлечения денег, а именно — в виде европейского займа на финансовых рынках. По его мнению, это наиболее надежный вариант, который приведет к предсказуемым результатам. Схему «репарационного кредита» он назвал чрезмерно рискованной и потребовал гарантий для Брюсселя.

Ранее представитель ЕК Паула Пиньо заявила, что Еврокомиссия в ближайшие дни представит юридическое предложение об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины. Точную дату она не раскрыла. Речь идет о сумме в €210 млрд.