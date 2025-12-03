Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 13:53

ЕС нашел юридический способ передать Киеву российские активы

ЕК представит юридическое предложение о передаче российских активов Киеву

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Еврокомиссия в ближайшие дни представит юридическое предложение об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины, сообщила представитель ЕК Паула Пиньо. Точную дату она не раскрыла. Речь идет о сумме в €210 млрд. Выступление Пиньо транслировалось на YouTube-канале ЕК.

В пятницу я сказала: «в ближайшие дни». Так вот, эти ближайшие дни уже приближаются. То есть, если перевести, речь идет о действительно ближайших, практически наступающих днях, — отметила Пиньо.

Пять дипломатов и чиновников ЕС подтвердили, что сейчас разрабатывается правовая база, которая не позволит Бельгии наложить вето на изъятие российских активов. Ожидается, что полное предложение по кредиту будет представлено в среду, 3 декабря.

Ранее представитель МИД Китая Линь Цзянь выступил против передачи российских активов Киеву и любых односторонних санкций, которые нарушают международное право и не одобрены Совбезом ООН. Дипломат призвал все стороны создавать условия для мирных переговоров.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево между тем заявил, что страны ЕС не желают принимать на себя солидарную ответственность и делить риски, связанные с передачей замороженных российских активов Украине. По его мнению, более предпочтительным и юридически безопасным вариантом является стандартный общеевропейский заем.

