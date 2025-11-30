День матери
30 ноября 2025 в 18:04

Бельгия одобрит передачу российских активов при трех условиях

SZ: Бельгия одобрит передачу Киеву активов РФ, если все страны ЕС сделают это

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер не исключил вероятность, что российские замороженные активы будут преобразованы в кредиты для Украины при трех условиях, передает немецкая газета Süddeutsche Zeitung. По его словам, страны ЕС должны дать гарантии, что возместят России ущерб при воцарении мира, разделить все риски и роль в процедуре.

Все государства — члены ЕС, у которых находятся российские государственные активы, должны участвовать в этой программе, — отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз должен принять решение по замороженным активам России. Его призыв прозвучал на фоне крупнейшего коррупционного скандала в стране и отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Также министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что страны ЕС 18 декабря на саммите в Брюсселе могут принять решение относительно активов РФ. По его словам, они «намерены защитить Украину от финансовых трудностей в ближайшие два года в том случае, если конфликт продолжится».

Евросоюз
Бельгия
активы
Украина
