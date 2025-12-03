ЕК одобрила предложения по экспроприации активов России

Еврокомиссия одобрила «потенциальный репарационный кредит» для Украины, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Это подразумевает изъятие замороженных российских активов, передает The Guardian.

Мы обсуждали и затем приняли предложения о возможном репарационном кредите. По оценкам МВФ, Украине потребуется €135 млрд на 2026 и 2027 годы. Это необходимо для поддержания работы государства и гражданских ведомств, а также для продолжения сопротивления на поле боя, — говорится в сообщении.

Также фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия планирует ввести запрет на выполнение решений зарубежных судебных инстанций внутри Евросоюза. Она подчеркнула, что данная мера призвана обезопасить Бельгию от возможных контрмер со стороны Москвы. Глава комиссии отметила, что процедура конфискации российских активов не потребует согласия всех членов ЕС, а соответствующее решение будет принято простым большинством голосов.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер написал «резкое» письмо на имя главы Европейской комиссии. Глава правительства раскритиковал позицию Евросоюза по изъятию российских зарубежных активов. Де Вевер убежден, что ЕС только мешает достижению мирного соглашения по Украине.