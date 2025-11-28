День матери
28 ноября 2025 в 08:39

Фон дер Ляйен получила «резкое» письмо от премьера Бельгии из-за Украины

Politico: премьер Бельгии обвинил ЕС в воспрепятствовании миру на Украине

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер написал «резкое» письмо на имя главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает газета Politico. По ее информации, глава правительства раскритиковал позицию Евросоюза по изъятию российских зарубежных активов. Де Вевер убежден, что ЕС только мешает достижению мирного соглашения по Украине.

Поспешное продвижение вперед по предложенной схеме предоставления кредита на возмещение ущерба привело бы к тому, что мы как ЕС фактически препятствуем достижению окончательного мирного соглашения, — говорится в письме.

Де Вевер добавил, что если Россия одержит победу в конфликте, она потребует возвращения своих суверенных активов на законных основаниях. Кроме того, предоставление кредита Украине за счет данных средств вызовет хаос на европейских финансовых рынках.

Ранее профессор Массачусетского университета Ричард Вольф заявил, что Евросоюз стремится расчленить Россию, чтобы остановить собственный упадок. По его словам, это открыло бы европейцам возможность заполучить много нефти, газа и дешевой электроэнергии.

