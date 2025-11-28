Евросоюз стремится расчленить Россию, чтобы остановить собственный упадок, заявил на YouTube-канале Dialogue Works профессор Массачусетского университета Ричард Вольф. По его словам, разделение российской территории открыло бы европейцам возможность заполучить много нефти, газа и дешевой электроэнергии.

Они (европейцы. — NEWS.ru) хотят втянуть США в то, что они пытаются сделать, а именно — повернуть вспять упадок Европы. Они хотят разделить Россию на маленькие государства, — подчеркнул эксперт.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала вызвать санитаров для верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас. С таким советом дипломат выступила после слов эстонского политика о том, что Россия за последние 100 лет якобы напала на 19 стран.

До этого Европарламент принял резолюцию, в которой заявил о принципиальном отказе признавать новые регионы Российской Федерации. В документе также предусматривается, что любое мирное соглашение по Украине должно включать вывод российских войск с территорий Крыма и Донбасса.