28 ноября 2025 в 01:44

«Вызывайте санитаров»: Захарова ответила Каллас на фразу о «нападениях» РФ

Захарова предложила Каллас помощь санитаров после заявления о нападениях России

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале посоветовала вызвать санитаров для верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас. С таким советом дипломат выступила после слов эстонского политика о том, что Россия за последние 100 лет якобы напала на 19 стран.

Вызывайте санитаров. Я теперь понимаю <…> отказ Госсекретаря США Рубио с ней встречаться — это небезопасно, — иронично заметила Захарова.

Она также посоветовала «врунгильде» подсчитать, сколько раз западные страны за 100 лет нападали на другие суверенные государства. Российский дипломат предположила, что Каллас для этого не хватит суток.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявлял, что российский военный бюджет не подлежит внешним ограничениям, а Москва продолжает укреплять свой оборонный потенциал, несмотря на ужесточение западной политики. Именно так он отреагировал на слова Каи Каллас, которая выразила озабоченность по поводу российских военных расходов, расценив их как потенциальную угрозу для Европейского союза.

