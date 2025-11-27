В Европе установили «самозапрет» на признание новых регионов России В ЕП была принята резолюция никогда не признавать новые регионы России

Европарламент принял резолюцию, в которой заявил о принципиальном отказе признавать новые регионы Российской Федерации. В опубликованном на сайте ЕП документе также предусматривается, что любое мирное соглашение по Украине должно включать вывод российских войск с территорий Крыма и Донбасса. За принятие резолюции проголосовали 401 депутат из 651 присутствовавшего, против высказались 70 парламентариев, а 90 человек воздержались при голосовании.

Европарламент настаивает на развертывании миротворческой миссии ООН по обе стороны линии боевого соприкосновения и компенсации Россией ущерба Украине.

Ранее депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург говорил, что американский план урегулирования конфликта на Украине фактически свидетельствует о победе России. Он призвал страны Европейского союза отказаться от текущего политического курса и начать поиск путей для диалога с Российской Федерацией.

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф тем временем пришел к выводу о необходимости территориальных уступок Киева из-за ухудшения его военного положения. Он признал серьезные потери ВСУ.