Стармер доигрался: миллиардеры массово бегут из Британии — что происходит

Власти Великобритании заявили о массовом оттоке представителей крупного бизнеса из королевства. По оценкам экспертов, до конца 2025 года количество миллионеров в стране снизится на 16 тыс. человек и упадет прибыль от налогообложения. В чем причина отъезда предпринимателей, грозит ли королевству экономический и политический кризис — в материале NEWS.ru.

Кто из бизнесменов уехал из Британии

25 ноября министр Великобритании по делам бизнеса Питер Кайл заявил о массовом отъезде миллиардеров из страны из-за высоких налогов. Ранее стало известно, что индийский магнат Лакшми Миттал, основавший металлургическую компанию ArcelorMittal, решил уехать из королевства после реформы налогообложения. Источник The Times из окружения предпринимателя отметил, что проблемы магната были связаны с налогом не на доход, а на наследство, который составляет 40%.

Кайл выразил обеспокоенность из-за массового оттока бизнеса из Великобритании.

«Но я не хочу, чтобы мы думали только о миллиардерах, потому что есть и другие люди, которые уезжают. Граждане, открывающие бизнес, массово уезжают в США», — подчеркнул он.

Кроме того, Британию покинули самый богатый уроженец Египта Нассеф Савирис, занимающийся строительным бизнесом, корабельный магнат с Кипра Джон Фредриксен, южноафриканский инвестиционный банкир Ричард Гнодде, нидерландский бизнесмен и основатель Reckitt Benckiser Барт Бехт и многие другие.

Южноафриканский инвестиционный банкир Ричард Гнодде Фото: GovernmentZA/Global Look Press

Почему крупный бизнес недоволен Британией

Инвестиционно-миграционная консалтинговая компания Henley & Partners в июне спрогнозировала массовый отток капиталов из Великобритании. По ее подсчетам, в этом году страну покинут свыше 16 тыс. миллионеров из-за налоговой реформы, которую в этом году инициировало правительство Соединенного Королевства.

По словам старшего научного сотрудника Центра британских исследований Института Европы РАН Олега Охошина, Лондон отменил льготный налоговый режим для нерезидентов, ранее позволявший иностранцам платить значительно меньше сборов. Кроме того, в королевстве выросли налоги на недвижимость, наследство и прирост капитала, что сделало страну менее привлекательной для зарубежных инвесторов.

«Одна из болевых точек — налог на наследство. Международные активы, которые достаточно долго находятся в Великобритании, облагаются им по ставке 40% — одной из самых высоких в мире», — пояснил он.

Кроме того, Великобритания потеряла привлекательность для международных компаний и финансовых институтов из-за выхода из Евросоюза, подчеркнул Охошин. После Brexit британская бюрократия с ее визами, банковскими сложностями и ограничениями на бизнес стала слишком обременительной для многих людей, привыкших к открытому европейскому пространству.

«Британия также сталкивается с достаточно глубокими социально-экономическими проблемами в связи с энергетическим кризисом, ростом стоимости жизни и инфляцией. Все это отражается на настроении бизнеса и вызывает желание покинуть страну. Кроме того, этому способствует снижение покупательской способности населения. Крупному бизнесу выгоднее переориентироваться на другие страны», — сказал эксперт.

Повседневная жизнь в Лондоне Фото: James Willoughby/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как США переманивают бизнесменов у Британии

Экономический спад вызвал волну протестов и спровоцировал рост преступности в городах Британии. Неконтролируемый рост числа мигрантов лишь усиливает эту тенденцию.

По словам замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгения Семибратова, политика властей заводит королевство в тупик. Люди, обладающие крупными капиталами, предпочитают сменить юрисдикцию, чтобы жить и работать в более предсказуемых условиях. При этом глобалисты не заинтересованы в развитии Британии как национального государства, подчеркнул собеседник NEWS.ru.

«Они используют Туманный Альбион как одну из множества своих площадок. В итоге уходит даже национально ориентированный капитал, который десятилетиями, если не веками, работал на развитие Великобритании. Бизнес активно перетекает в том числе в США, так как американская администрация создает условия для сбора иностранного капитала со всего мира. Отток идет в Юго-Восточную Азию и в монархии Персидского залива», — сказал политолог.

Схожей точки зрения придерживается ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, США планомерно вытаскивают крупный бизнес из Европы.

«Мы видим, что автомобильные гиганты передислоцируют производства в США. Эта тенденция только началась, но многие ее уже уловили и спешат воспользоваться открывающимися возможностями», — пояснил он.

Мигранты разбили лагерь возле палаток на Парк-Лейн в центре Лондона, в районе, известном как «улица миллиардеров» Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Грозит ли Британии экономический кризис

Процессы, запущенные в Соединенном Королевстве, в конечном итоге перерастут в глубокий политический и экономический кризис, отметил Семибратов. По его словам, исход крупного капитала из страны отбросит Великобританию в развитии на уровень 1980-х.

По словам Охошина, из-за сокращения налогооблагаемой базы бюджет королевства потеряет деньги, которые можно было потратить на помощь гражданам. Реформа сильно ударит не только по населению, но и по правительству.

«Все это приведет к усилению конфликтного потенциала внутри общества. Лейбористское правительство потеряет часть средств, предусмотренных для государственного бюджета, и не сможет направить их на различные социальные программы», — подытожил эксперт.

