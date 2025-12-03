В ЕС придумали, как забрать активы России без согласия Бельгии Фон дер Ляйен заявила, что активы России можно изъять без согласия Бельгии

Предложение Европейской комиссии по изъятию замороженных российских активов может быть принято даже без согласия Бельгии, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, которые приводит газета The Guardian, для одобрения данной инициативы нужно лишь квалифицированное большинство.

Это решение может быть принято квалифицированным большинством голосов, — отметила фон дер Ляйен.

По данным источников, еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис также подтвердил возможность изъятия российских активов, несмотря на протест Бельгии. По его словам, Еврокомиссия выслушает мнение стран-участниц, чтобы определить, как поступить дальше.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что запрет для всех стран Евросоюза закупать в России нефть и газ приведет к энергонезависимости объединения. Она обратила внимание, что страны-участницы «переходят на поставки от надежных партнеров», главным образом США и Норвегии, и на выработку электричества из возобновляемых источников. Отмечается, что эти меры должны оставаться действующими постоянно, фактически пока функционирует сам Европейский союз.