Мигранты, инфляция, цензура: Евросоюз медленно умирает, дальше — фашизм

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил Россию и США в желании разделить Европу. По его мнению, такие планы якобы вынашивают бизнесмен Илон Маск и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, которые хотят «доминировать над ЕС». Опрошенные NEWS.ru эксперты назвали панику польского дипломата объяснимой, ведь будущее объединения вызывает большие вопросы. Что сегодня угрожает Евросоюзу и на что готов Брюссель, чтобы его сохранить, — в материале NEWS.ru.

Что сказали в Польше о разделе ЕС

Сикорский в своих соцсетях обвинил Дмитриева и Маска в попытках разделить страны Европы, чтобы их «эксплуатировать». Он предложил подписчикам пройти опрос и выбрать один из вариантов — «капитулировать» или «сделать Европу снова великой». Большая часть фолловеров выбрала второе.

Поводом для высказываний Сикорского стали недавние публикации Маска, где тот выступил за упразднение Евросоюза и возврат суверенитета странам-участницам. Он подчеркнул, что бюрократия ЕС «медленно душит Европу».

Дмитриев репостнул публикацию, в которой Маск назвал Евросоюз «четвертым рейхом». «Отлично сказано», — подчеркнул глава Российского фонда прямых инвестиций.

Позже он также прокомментировал обвинения со стороны Сикорского, акцентировав внимание на панике крупнейших дипломатов ЕС.

«Решите проблемы, созданные ЕС: неконтролируемую миграцию, рост преступности, деиндустриализацию, высокие цены на энергоносители, ускоряющийся экономический спад и повсеместную цензуру. Европа заслуживает лучшего. Сделайте Европу снова великой!» — написал Дмитриев.

Почему запаниковали в Европе

Высказывания Маска — лишь отражение глобальной политики Штатов в отношении Европы. Американский президент Дональд Трамп в начале декабря подписал новую Стратегию национальной безопасности США, в которой открыто критикуются результаты деятельности ЕС.

Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

«Деятельность Европейского союза и других транснациональных структур подрывает политическую свободу и суверенитет. Своей миграционной политикой ЕС трансформирует континент и сеет раздоры, несет цензуру свободы слова и подавление политической оппозиции, ведет к снижению рождаемости и потере национальной идентичности», — гласит документ.

В стратегии также декларируется стремление Вашингтона поддерживать правые силы в Европе — те самые, которые стремятся к демонтажу ЕС.

Журналист-международник, американист Рафаэль Ордуханян в беседе с NEWS.ru назвал объяснимой панику польских властей на этом фоне. По его мнению, реакция Сикорского подтвердила: высказывания Маска попали в болевую точку.

«Польша — главный бенефициар ЕС и получает огромные деньги за счет других стран. А ЕС — это искусственное образование, которое заботится только о собственном выживании. Вернее, о выживании евробюрократии, которая проводит политику, меньше всего необходимую европейским народам», — подчеркнул эксперт.

Зачем в ЕС возрождают нацизм

В противовес позиции США Брюссель пытается вернуться в переговорный процесс по Украине. В начале декабря еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью Politico призвал страны ЕС перестать «быть позади» Штатов и разработать собственный план по урегулированию украинского конфликта.

Ордуханян уверен, что в Европе понимают: окончание военных действий на Украине лишь ускорит распад Евросоюза. По его мнению, ЕС стал нацистским образованием, не способным к самостоятельному выживанию — ни экономически, ни политически.

«Создается европейский рейх, который может существовать только за счет других наций. Большинство стран Европы сейчас возглавляют люди, которые абсолютно потеряли перспективу своего развития. И развиваться они могут исключительно и только в рамках нацизма», — указал собеседник.

Он напомнил, что для сохранения власти европейские лидеры пугают собственные народы мифической российской угрозой.

«Точно так же происходило и в 30-е годы прошлого века. Ведь не только Германия, но и Испания, Португалия, часть Франции, Италия, Венгрия, Словакия, Болгария, Румыния стали нацистскими по своей сути. Сейчас изменилась только формальная часть. Теперь вместо антисемитизма выбрали русофобию», — объяснил Ордуханян.

Какое будущее ждет Европу

Член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов в беседе с NEWS.ru отмечал, что сегодня любые долгосрочные проекты ЕС вызывают сомнения. По его словам, в лучшем случае членов этого союза ждет реконструкция, в худшем — полный развал.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По мнению научного руководителя Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофея Бордачева, стоящие перед ЕС политические цели «явно недостижимы». Однако как экономическое объединение он может быть сохранен.

«Если не случится никакой масштабной военной трагедии, страны Западной Европы смогут выработать новый механизм управления тем, что им по-настоящему полезно и выгодно. То есть общим открытым внутренним рынком, предполагающим свободу передвижения, товаров, услуг, людей и финансов. И вот если они смогут этим ограничиться и дальше это укреплять, тогда никакого распада ЕС как экономического образования не произойдет», — объяснил собеседник NEWS.ru.

В остальном перспективы Евросоюза действительно вызывают вопросы. По словам Ордуханяна, правые националистические силы в Европе сегодня «стоят насмерть» в борьбе за будущее своих стран. Они понимают: чтобы его обеспечить, необходимо прекратить русофобскую истерию и отказаться от непомерных военных расходов.

«Многие политические силы, да и сами и народы европейских стран уже поняли, что они потеряли свою национальную идентичность. И чтобы исправить это, им необходимо перестать кормить наднациональные органы, которые пытаются ввергнуть их в войну, и вернуться обратно к национальным образованиям», — резюмировал американист.

