08 декабря 2025 в 14:26

«Уже не шутки»: в СВОП сделали мрачный прогноз о будущем Евросоюза

Член СВОП Климов: ошибки политики Евросоюза могут привести к распаду организации

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ошибки в действиях руководства Евросоюза могут привести к распаду организации, предположил в беседе с NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. По его словам, ЕС превратился в европейский филиал НАТО.

У меня есть сомнения относительно долгосрочности любых проектов ЕС, поскольку мы сейчас наблюдаем процесс полураспада так называемой объединенной Европы. Это уже не шутки. ЕС, вместо того чтобы учесть старые ошибки, наделал новых и превратился в европейский филиал НАТО, стал пятым колесом в телеге. Так что, когда они строят долгосрочные планы, мне очень смешно. В лучшем случае членов ЕС ждет реконструкция, а в худшем — произойдет то, о чем буквально на днях написал предприниматель Илон Маск — случится распад всей организации, — пояснил Климов.

Ранее Маск заявил, что Евросоюз должен быть упразднен, а отдельным странам следует вернуть их суверенитет. По его словам, так европейские государства смогут лучше представлять свое население.

Впоследствии Маск назвал Европу четвертым рейхом. Он перепостил соответствующее утверждение другого пользователя и добавив к нему комментарий: «В значительной степени».

