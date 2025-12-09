Три смерти на одно рождение: Украина пустеет на глазах. Что будет дальше?

Три смерти на одно рождение: Украина пустеет на глазах. Что будет дальше?

Численность населения Украины стремительно снижается на фоне продолжающихся боевых действий и падения рождаемости. По подсчетам местных демографов, сегодня в стране на одно рождение приходится три смерти, а уже к середине века в ней останется не больше 25 млн человек. Опрошенные NEWS.ru эксперты полагают: реальные демографические показатели на Украине могут быть даже хуже. Как вымирает страна президента Владимира Зеленского и что ее ждет после окончания СВО — в материале NEWS.ru.

Как снижается численность населения Украины

Агентство Reuters сообщило, что Украина стоит на пороге демографического кризиса. По данным Института демографии Национальной академии наук (НАН), до начала конфликта население страны составляло 42 млн человек, а к настоящему моменту снизилось до 36 млн.

СМИ цитирует «Всемирную книгу фактов ЦРУ», в которой сказано, что в 2024-м на Украине был зарегистрирован самый высокий уровень смертности и самый низкий показатель рождаемости в мире — на одни роды пришлось около трех смертей. По данным аналитического ресурса Opendatabot, аналогичная тенденция сохранилась в 2025 году: за первые полгода в стране родились 86 795 детей, а умерли за тот же период 249 002 человека.

Кроме того, средняя продолжительность жизни мужчин в республике сократилась с 65,2 до 57,3 года. Для женщин показатель упал с 74,4 до 70,9 года.

Почему украинцев становится меньше

Демографические проблемы Украины связаны не только с ростом смертности и падением рождаемости, но и с миграцией граждан за рубеж. Местный «Центр экономической стратегии» в марте 2025 года сообщил, что за границей остались около 5,2 млн человек, покинувших страну после начала СВО. Аналитики уверены, что от 1,7 до 2,7 млн из них уже не вернутся на родину. Более того, после окончания боевых действий к ним могут присоединиться еще сотни тысяч взрослых мужчин.

В НАН Украины прогнозируют падение численности населения до 25 млн человек к 2051 году. ООН подсчитала, что к 2100 году в стране и вовсе останется лишь 15,3 млн граждан.

Бывший вице-премьер республики Дмитрий Табачник в беседе с NEWS.ru назвал эти оценки излишне оптимистичными. По его словам, демографическая ситуация на Украине еще хуже.

«Во-первых, ООН и другие структуры до сих пор рассматривают Луганскую, Донецкую народные республики, Крым, Херсонскую и Запорожскую области как украинские территории. Если считать население без их учета, то оно уже сейчас составляет 25–28 млн человек. На эти цифры указывает анализ потребления воды, хлеба, электроэнергии и других ресурсов. А Reuters может продолжать рассказывать басни. Инсайдерская информация с круглого стола НАН говорит, что настоящие, не политизированные ученые делают печальный прогноз о вероятном уменьшении населения к 2051 году до 10−12 млн человек», — пояснил собеседник.

Заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских рассказала NEWS.ru, что сейчас на Украине продолжается отток молодых людей, подлежащих призыву на военную службу. Все эти люди вряд ли вернутся после СВО, поскольку многие уже нашли работу и определились с постоянным местом проживания. Однако Чудиновских подчеркивает: низкая рождаемость сохраняется и в других странах европейского региона.

«Прироста населения не происходит не только на Украине, но и в более благополучных государствах. Хотя, конечно, рождаемости на таком уровне недостаточно даже для простого воспроизводства населения, чтобы родительское поколение замещалось поколением детей», — добавила она.

Что ждет Украину в будущем

За последние годы на Украине появились практически полностью опустевшие населенные пункты, в которых остались одни пожилые люди, не получающие должной медицинской помощи и живущие порой даже без электричества. По мнению Табачника, главная проблема, с которой столкнется страна после СВО, — некому будет восстанавливать ее инфраструктуру.

Дмитрий Табачник Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

«Даже в случае самого благоприятного для Украины исхода — прекращения военных действий и сохранения остатков государственности — кто займется экономикой?» — отмечает экс-вице-премьер.

Вторая проблема — старение населения, подчеркнул собеседник. Он напомнил, что за границу уезжают в основном молодые люди в надежде спастись от мобилизации.

«Менее чем через 10 лет на одного работающего на Украине будет приходиться по два-три пенсионера. Государству при таком соотношении окажется не на что платить пенсии, содержать учебные заведения и учреждения здравоохранения, да и просто поддерживать порядок», — указал Табачник.

В этих условиях в страну массово хлынут мигранты, уверен он. Украина — государство с достаточно благоприятным климатом и хорошими природными условиями, то есть привлекательная для рабочей силы из-за рубежа.

«Украину заселят люди иных религий, иных культур и, по сути, иных цивилизаций. Миграция будет из неблагополучных, бедных стран Азии и Африки, которые подвержены различным конфликтам — этическим, религиозным, межгосударственным. Если сегодня Швеция стонет и рыдает от 11% некоренного мусульманского населения, то что станет с Украиной, в которой процент мигрантов может оказаться значительно выше?» — задался вопросом эксперт.

По словам Табачника, безграмотная политика мультикультурализма в Европе показала: мигранты не ассимилируются, а создают анклавы. Зачастую эти общины проявляют агрессию в отношении местных. Если такие замкнутые сообщества возникнут на Украине, ее будет ждать весьма мрачное будущее, резюмировал бывший премьер.

