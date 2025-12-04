Украину предупредили о скором демографическом крахе Reuters: население Украины может сократиться до 25 млн человек к 2051 году

Украина столкнулась с ускоренным сокращением населения на фоне боевых действий и падения рождаемости, сообщает Reuters со ссылкой на Институт демографии НАН Украины. К 2051 году численность населения в стране может снизиться до 25 млн человек.

Власти пытаются решить важнейший вопрос, так как Украина движется к демографической катастрофе, — заявили в институте.

Население страны до февраля 2022 года оценивалось в 42 млн человек, но сократилось до менее 36 млн после начала боевых действий. За прошлый год смертность в стране была высокой на фоне одного из самых низких показателей рождаемости. На каждого родившегося приходится трое умерших. Средняя продолжительность жизни у мужчин на Украине снизилась с 65,2 до 57,3 года, женщин — с 74,4 до 70,9 года.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с NEWS.ru заявила, что женщины начнут массово покидать Украину, если Верховная рада примет закон о требовании рожать по пять детей и общей мобилизации. По ее словам, такая риторика невозможна для государства, желающего войти в состав Евросоюза.