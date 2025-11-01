Украине предрекли бегство женщин из-за призыва больше рожать и воевать

Женщины начнут массово покидать Украину, если Верховная рада примет закон о требовании рожать по пять детей и общей мобилизации, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, такая риторика невозможна для государства, желающего войти в состав Евросоюза.

Украина мечтает стать членом ЕС: но такие агрессивные призывы [больше рожать и идти на фронт] невозможны в европейском государстве. Для женщины другого выхода не будет, кроме как уехать, особенно для молодой. Они у них паспорта будут отбирать? Такие высказывания Рады показывают молодежи, что надо эмигрировать. Они испугаются, что их обяжут рожать детей и идти в армию. Тем самым Украина получит только демографический кризис, — высказалась Журова.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Киев планирует мобилизовать женщин из-за жесткой нехватки личного состава в ВСУ. По его словам, украинские власти давно ведут такую информационную подготовку, апеллируя к европейским нормам гендерного равенства.