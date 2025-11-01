Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 15:17

Украине предрекли бегство женщин из-за призыва больше рожать и воевать

Депутат Журова: призывы рожать и служить в ВСУ заставят женщин покинуть Украину

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Женщины начнут массово покидать Украину, если Верховная рада примет закон о требовании рожать по пять детей и общей мобилизации, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, такая риторика невозможна для государства, желающего войти в состав Евросоюза.

Украина мечтает стать членом ЕС: но такие агрессивные призывы [больше рожать и идти на фронт] невозможны в европейском государстве. Для женщины другого выхода не будет, кроме как уехать, особенно для молодой. Они у них паспорта будут отбирать? Такие высказывания Рады показывают молодежи, что надо эмигрировать. Они испугаются, что их обяжут рожать детей и идти в армию. Тем самым Украина получит только демографический кризис, — высказалась Журова.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Киев планирует мобилизовать женщин из-за жесткой нехватки личного состава в ВСУ. По его словам, украинские власти давно ведут такую информационную подготовку, апеллируя к европейским нормам гендерного равенства.

Украина
СВО
Россия
демография
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Особняк в Турции передали наследникам дипломата царской России
Россияне столкнулись с блокировкой счетов в европейском банке
Юрист раскрыла причину масштабных рейдов силовиков в цыганских поселениях
РУСАДА пошло на беспрецедентный шаг по отстранению Морозова
Жестоко убили или сбежали в Новосибирск? Усольцевых ищут через видеокамеры
В Германии возмутились помощи Украине после газовых диверсий
Дагестанец получил награду за ликвидацию 30 дронов
Названы последствия громкого ареста из-за 1,4 млрд гривен для Зеленского
Генерал высказался о самолете, якобы способном стать «кошмаром для России»
В России растет число «токсичных» квартир
«Нас предал командир»: окруженные в Красноармейске бойцы ВСУ сдались в плен
Сыгравший в фильме Люка Бессона актер умер от рака
В России завершили расследование дела журналистки-иноагента
Такшина, тайный брак, отсутствие ролей: как живет актер Григорий Антипенко
Хирург предупредила, кому нельзя делать резекцию желудка
Трое несовершеннолетних россиян сумели вернуться с Филиппин
Гибель «избранных», Сумская область во тьме: новости СВО к вечеру 1 ноября
Юрист раскрыла, к каким ограничениям готовиться после процедуры банкротства
В США суд заблокировал один указ Трампа
Раскрыто, почему Зеленский никогда не заполучит замороженные активы России
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.