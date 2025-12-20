Новый год-2026
Бойкова и Козловский стали чемпионами России по фигурному катанию

Бойкова и Козловский стали чемпионами России в третий раз

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский радуются победе в соревнованиях спортивных пар чемпионата России по фигурному катанию — 2026 в Санкт-Петербурге Александра Бойкова и Дмитрий Козловский радуются победе в соревнованиях спортивных пар чемпионата России по фигурному катанию — 2026 в Санкт-Петербурге Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли золото в соревнованиях спортивных пар в рамках чемпионата России — 2026 в Санкт-Петербурге, сообщает Первый канал. Для пары это уже третье золото ЧР.

Говорить достаточно сложно. Очень много эмоций. И радость, и небольшая печаль, потому что все-таки случились ошибки. Перед нашей любимой питерской публикой хотелось откататься чисто. Но лед скользкий. Иногда это к счастью, иногда – к сожалению. Но сегодня для нас, слава богу, все сложилось удачно, – сказали Бойкова и Козловский в эфире.

По сумме двух программ Бойкова и Козловский получили 224,29 балла. Второе место досталось Анастасии Мишиной и Александру Галлямову (223,62 балла), бронзу выиграла пара Екатерины Чикмаревой и Матвея Янченкова (215,95).

Ранее Бойкова и Козловский, выступающие в парном катании, выиграли этап Гран-при России в Казани. Спортсмены чисто исполнили четверной выброс.

До этого тренер Станислав Морозов сообщил, что избыток энергии иногда мешает Бойковой — в спешке ее движения становятся резкими и в элементах появляется «каша». Морозов уже работает с парой над стабилизацией четверного выброса и улучшением подкрута, который в будущем может быть усложнен.

Бойкова и Козловский стали чемпионами России по фигурному катанию
