Песков заявил о противоречиях в словах Зеленского о выборах Песков: Зеленский противоречит себе в вопросе украинских выборов

Президент Украины Владимир Зеленский противоречит собственным заявлениям, говоря о недопустимости вмешательства в выборы на Украине, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, украинский глава назвал недопустимым предложение Кремля об обеспечении безопасности голосования, при этом обратившись по этому вопросу к США, передает ТАСС.

Зеленский активно комментирует [заявление президента РФ Владимира Путина по выборам на Украине]. Он чуть-чуть противоречит себе: он говорит, что, дескать, не позволит кому-то вмешиваться — Путину не позволит вмешиваться в выборы — на предложение Путина гарантировать безопасность [выборов]. Но при этом он до этого обращался к американцам, — высказался пресс-секретарь.

Ранее Путин заявил, что РФ готова рассмотреть возможность гарантий безопасности для проведения украинских выборов. Он также подтвердил, что страна способна воздержаться от нанесения ударов по глубокому тылу Украины.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что Россия стремится к прекращению украинского кризиса и обеспечению европейской безопасности. При этом он подчеркнул, что Москва не намерена подменять достижение полноценного соглашения временными полумерами.