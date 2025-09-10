Празднование Дня города в Москве
10 сентября 2025 в 16:41

Экс-депутат Рады раскрыл, зачем Украина готовит мобилизацию женщин

Экс-нардеп Олейник: Киев хочет мобилизовать женщин из-за жесткой нехватки бойцов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Киев планирует мобилизовать женщин из-за жесткой нехватки личного состава в армии, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, украинские власти давно ведут такую информационную подготовку, апеллируя к европейским нормам гендерного равенства.

Тема мобилизации женщин на Украине не новая. Ее уже давно накачивают с помощью роликов и других средств агитации: женщины должны, как в Европе, быть равными в выполнении долга перед отечеством. Приводят примеры Швеции и других стран, где женщины занимают несвойственные им должности в армии, например пехотинцев и штурмовиков. Эта тема уже давно раскручивается, потому что реально заканчивается мобилизационный ресурс в отношении мужчин, — пояснил Олейник.

Экс-депутат Рады подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский активно использует международный опыт для обоснования призыва женщин к службе в ВСУ. Также он не исключил, что служба женщин в украинской армии будет закреплена на законодательном уровне.

Самое удивительное, что тот же Зеленский также начинает рассказывать о примере Израиля. Там женщины служат и в пехотных бригадах, и в танковых войсках, и летчиками. На законодательном уровне на Украине первым прозвучала обязательная мобилизация медиков или фармацевтов. Поэтому я не исключаю, что сейчас идет плотная информационная работа для того, чтобы потом закрепить на законодательном уровне обязательную службу в ВСУ для женщин, — резюмировал Олейник.

Ранее появилась информация, что на Украине полным ходом идет подготовка к мобилизации женщин, поскольку потери ВСУ стали колоссальными. В бригадах уже вводятся должности советников командира по вопросам гендерного равенства.

