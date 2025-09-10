На Украине полным ходом запустилась подготовка к мобилизации женщин, поскольку потери стали просто колоссальными, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Уточняется, что в бригадах ВСУ уже вводятся должности советников командира по вопросам гендерного равенства.
Численность личного состава ВСУ стремительно сокращается, потери в живой силе огромны, новых добровольцев нет, а качество принудительно мобилизованных оставляет желать лучшего. Именно поэтому на Украине уже давно полным ходом идут «прогрев» и подготовка к мобилизации женщин, — пояснил собеседник агентства.
Ранее появилась информация, что солдаты 3-й отдельной штурмовой бригады украинской армии, сформированной на базе националистического формирования «Азов» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), стали уклоняться от участия в боевых действиях путем нанесения самоповреждений. Это обусловлено критическим положением войск.
До этого офицер российского танкового батальона с позывным Еж рассказал, что среднестатистический украинский военный, попадающий в плен, — это «обычный работяга». По его словам, большинство из них отправили на фронт без должной подготовки.