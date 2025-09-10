Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 04:44

ВСУ начали активно готовить к мобилизации женщин

На Украине началась активная подготовка к мобилизации женщин из-за потерь ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На Украине полным ходом запустилась подготовка к мобилизации женщин, поскольку потери стали просто колоссальными, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Уточняется, что в бригадах ВСУ уже вводятся должности советников командира по вопросам гендерного равенства.

Численность личного состава ВСУ стремительно сокращается, потери в живой силе огромны, новых добровольцев нет, а качество принудительно мобилизованных оставляет желать лучшего. Именно поэтому на Украине уже давно полным ходом идут «прогрев» и подготовка к мобилизации женщин, — пояснил собеседник агентства.

Ранее появилась информация, что солдаты 3-й отдельной штурмовой бригады украинской армии, сформированной на базе националистического формирования «Азов» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), стали уклоняться от участия в боевых действиях путем нанесения самоповреждений. Это обусловлено критическим положением войск.

До этого офицер российского танкового батальона с позывным Еж рассказал, что среднестатистический украинский военный, попадающий в плен, — это «обычный работяга». По его словам, большинство из них отправили на фронт без должной подготовки.

Украина
ВСУ
военные
женщины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Еще один рабочий погиб на стройке в Бурятии
Названы два важных фактора для успешного трудоустройства
Юрист предупредил о рисках проживания в неприватизированной квартире
В Польше привели в готовность системы ПВО и закрыли небо
Психолог ответила, что укрепляет семейные отношения и спасает от конфликтов
Несколько категорий россиян смогут оформить кредитные каникулы с 1 октября
ВСУ начали активно готовить к мобилизации женщин
Стали известны возможные цели массированного удара ВС РФ по Украине
Советники Трампа пришли в ярость из-за удара Израиля по Катару
«Поп-MMA — имитация спорта»: Дрозд о боксе, Валуеве, Усике и сыне Цзю
Германия передала Украине первые установки ЗРК Patriot
«В клубе»: Тимати дал совет СБУ, где его искать
У экс-мэра Владивостока потребовали изъять имущество на 5,3 млрд рублей
Трамп сообщил об освобождении похищенной в Ираке студентки из России
РИАН: источник в МО РФ опроверг фейк Зеленского об ударе ВС России в ДНР
Конец эпохи доллара уже завтра: почему в США испугались БРИКС
На Украине не осталось денег для выплат надбавок военным
Женщина в никабе стала центром скандала в Москве
Депутат Рады раскрыл сумму, которую ТЦК требуют за выкуп мобилизованных
Календарь солнечных и лунных затмений в 2025–2026-м: где и когда смотреть
Дальше
Самое популярное
Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября
Россия

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!
Общество

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.