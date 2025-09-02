Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 21:22

Военнослужащие ВСУ под Купянском пытаются уклоняться от боев

ТАСС: «азовцы» под Купянском наносят себе ранения для уклонения от боев

Военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, сформированной на базе националистического формирования «Азов» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), уклоняются от участия в боевых действиях путем нанесения самоповреждений, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По информации источника, случаи отказа от выполнения боевых задач стали массовыми на Купянском направлении из-за критического положения украинских подразделений. В частности, упоминаются солдаты с позывными Выходной и Труня, которые отказались участвовать в операции путем нанесения себе увечий.

Ранее инструктор ВСУ Антон Черный заявил, что российские операторы дронов демонстрируют высокую эффективность, беря под контроль целые населенные пункты с минимальным участием штурмовиков. По его словам, это стало возможным благодаря созданию непроходимых «зон поражения».

До этого офицер танкового батальона ВС России с позывным Еж рассказал, что среднестатистический военнослужащий ВСУ, попадающий в плен, — это «обычный работяга», которого мобилизовали прямо с рабочего места и без должной подготовки отправили на фронт.

